2020-06-15T13:03:44+03:00
Происшествия

Полицейские изъяли у жителя Тамбовщины более двух килограммов марихуаны

Мужчине грозит до 10 лет колонии и штраф до полумиллиона рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские получили оперативную информацию о том, что 39-летний житель Сосновского района занимается незаконным оборотом наркотиков. Стражи порядка выехали по месту жительства мужчины и нашли у него в доме свертки, где находилось более двух килограммов высушенной марихуаны. Он признался, что собрал ее для личного потребления еще в прошлом году.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.

- Кроме этого, оперативники выяснили, что недалеко от районного центра мужчина незаконно культивировал наркосодержащие растения. В лесном массиве около села Правые Ламки полицейские обнаружили несколько десятков грядок, на которых была посажена конопля и мак. Из незаконного оборота было изъято 600 растений конопли и 3 тысячи растений мака, которые были направлены на экспертизу. По результатам проведения наркотического исследования растений может быть принято решение о возбуждении другого уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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