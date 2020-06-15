5-месячный ребенок пострадал в аварии на Тамбовщине

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:54:31+03:00

Всего в аварии пострадали четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В иномарку, где находился малыш, въехал «ВАЗ» под управлением 19-летнего водителя

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Авария, в которой пострадал грудной ребенок, произошла 13 июня в 19 часов 40 минут на 369 километре автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Первомайского района. Как девятнадцатилетний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением машиной, задел обочину и выскочил на полосу встречного движения, где «лоб в лоб» столкнулся с автомобилем «Volkswagen Passat», под управлением 51-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя и пассажира автомобиля «ВАЗ-2114», семнадцатилетнего молодого человека с травмами госпитализировали в ТОГБУЗ МПБ им. С.С. Брюхоненко, туда же доставили 5-месячного мальчика, находившегося в «Volkswagen Passat», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Ещё одному 29-летнему пассажиру автомобиля «Volkswagen Passat» медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Водитель легковушки не справился с управлениемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU