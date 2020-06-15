2020-06-15T11:39:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области приближается к 4000 человек

За последние сутки, 15 июня, инфекцию нашли у 65 жителей региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Число заболевших коронавирусом жителей области приближается к 4000 человек, на сегодняшний день, 15 июня, инфекцию нашли у 3962 тамбовчан. Из них выздоровели 1882 человека, 15 жителей региона умерли.

За последние сутки коронавирус нашли у 65 человек – 24 мужчин и 41 женщины в возрасте от 23 до 80 лет, все они контактировали заболевшими.

- На госпитализации находятся 482 человека, из них диагноз «пневмония» у 413 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4233 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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