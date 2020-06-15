15 Июнь 2020 2020-06-15T09:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове началась подготовка к параду, посвященному юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Из-за этого в областном центре в ближайшие дни будут введены ограничения дорожного движения.

Так, 15, 17, 19 и 22 июня будут запрещены с 7.00 до 13.00 остановка и с 8.00 до 13.00 движение транспортных средств на площади имени В.И.Ленина; по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса. Так же с 18.00 23 июня и до окончания мероприятия 24 июня будет запрещена остановка транспортных средств на площади имени В.И. Ленина; по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной; по улице Карла Маркса, на участке от улицы М.Горького до улицы Октябрьской; по улице Советской, на участке от улицы Комсомольской до улицы Коммунальной.

С 9.00 до 11.00 24 июня движение транспортных средств будет запрещено по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее; по улице Карла Маркса, на участке от улицы Октябрьской до улицы М. Горького; по улице Советской, на участке от улицы М.Горького до улицы Комсомольской.

Муниципальному учреждению «Спецдорсервис» поручено разработать временные схемы организации дорожного движения и установить в соответствии с ними средства регулирования дорожного движения. Муниципальному учреждению «Спецтехуниверсал» обеспечить установку пешеходных перильных ограждений по четной и нечетной сторонам улицы К.Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной, 15, 17, 19 и 22 июня с 7.00 до 13.00. Перильные пешеходные ограждения будут также установлены 24 июня с 7.00 до 11.00 по четной и нечетной сторонам улицы Карла Маркса, в районе пересечения с улицей Интернациональной; с 8.00 до 11.00 по нечетной стороне улицы Интернациональной вдоль сквера на площади Ленина.

Ограждения в парковочных карманах с 18.00 23 июня до окончания мероприятия 24 июня установят: по улице Интернациональной, на участке от улицы Базарной до улицы Советской; на площади имени Ленина; по улице Карла Маркса, на участке от улицы М.Горького до улицы Октябрьской; по улице Советской, на участке от улицы Коммунальной до улицы Комсомольской.

- В муниципальном учреждении «Пассажирские перевозки» на время ограничений разработают временные схемы движения общественного транспорта, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU