Тамбовчане до конца года могут не проводить поверку счетчиков

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:21:50+03:00

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Жители Тамбовской области, как и страны в целом, могут не проводить поверку счетчиков воды и других бытовых приборов учета до конца 2020 года. По сообщению Росстандарта, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки.

Согласно постановлению правительства, с жильцов при этом не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени до 1 января 2021 года. Оплата должна производиться согласно действующим тарифам.

- Специалисты обращают внимание на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU