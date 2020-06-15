2020-06-15T10:00:03+03:00
Общество

На Тамбовщине стартовала выдача аттестатов выпускникам

К 18 июня документы получат почти 13 тысяч школьников
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 15 июня на Тамбовщине началась выдача аттестатов выпускникам девятых и одиннадцатых классов. В течение нескольких дней, по 18 июня включительно, все ребята получат документы о получении среднего образования. В этом году на Тамбовщине из одиннадцатых классов выпускаются 3686 человек, из девятых - 9309.

Как пояснили в управлении образования и науки области, документы будут выдаваться по утвержденному администрацией каждой школы графику. Он опубликован на сайтах школ. Ребятам всю справочную информацию сообщают классные руководители.

Выпускники девятых классов получат документ, подтверждающий получение общего образования. Выпускники одиннадцатых классов - получение среднего общего образования.

Выдача документов будет проходить с соблюдением соответствующих мер безопасности. Рекомендовано использовать медицинские маски и перчатки, чтобы обезопасить себя и окружающих.

- В этом году выпускники девятых классов освобождены от прохождения итоговых аттестационных испытаний, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Выпускники одиннадцатых классов сдадут единые государственные экзамены только по тем дисциплинам, которые нужны для поступления в вуз. Испытания единого государственного экзамена начнутся 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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