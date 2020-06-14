2020-06-14T23:03:04+03:00
Общество

В Тамбовской области составили полторы тысячи протоколов из-за невыполнения правил при ЧС

Местные жители продолжают нарушать установленные правила
Анна ГРЕБЕНКИНА
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1580 административных протоколов составили в Тамбовской области по состоянию на 14 июня. Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, 59 из них по ст. 6.3 КоАП, 58 из которых по части 2 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Пять административных протоколов по ст 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль); 1516 протоколов по ст. 20.6.1 часть 1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Напомним, за минувшие сутки в Тамбовской области выявили 63 новых случая коронавируса. За время эпидемии в регионе заразились инфекцией 3 879 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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