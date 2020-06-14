За сутки в Тамбовской области выявили коронавирус еще у 63 человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:37:26+03:00

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За минувшие сутки в Тамбовской области выявили 63 новых случая коронавируса. Из 63 инфицированных: 24 мужчины, 35 женщин, четверо детей (девочки 4, 7 лет, мальчики 7, 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Все зараженные контактировали с заболевшими. Всего в регионе выявили 3 879 случаев Covid-19, из них 1386 - без клинических проявлений. 1863 выздоровели: 908 выписали из стационара, 955 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. 15 пациентов умерли. На госпитализации - 449 человек, из них с диагнозом «пневмония» 385 тамбовчан. На домашнем карантине - 4 283 (из них подтвержденных случаев - 1570, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 9125. Выписаны из больниц – 1625. Всего обследованных - 15482.

ИСТОЧНИК KP.RU