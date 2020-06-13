В День памяти и скорби в библиотеке им. Пушкина откроют Мемориальный знак

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:11:05+03:00

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День памяти и скорби в Тамбовской областной научной библиотеке в этом году будет отмечен особым событием. 22 июня здесь торжественно откроется Мемориальный знак, посвященный сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны и всем трудившимся здесь в военные годы.

В этом году Пушкинская библиотека отмечает своё 190-летие. В честь этого события и 75-летия Победы в учреждении откроют мемориальную доску. На ней будут имена 11 фронтовиков и тружеников тыла, которые в разное время работали в Пушкинской библиотеке. Памятную доску установят на средства, собранные коллективом библиотеки.

Среди фронтовиков, имена которых разместят на мемориальной доске, есть и военный музыкант, капельмейстер Илья Шатров. В предвоенные годы Шатров трудился секретарём в Пушкинской библиотеке. А с июня 1942 года композитор работал в библиотеке уже в качестве заместителя директора по хозяйственной части. В 1943 году Илья Шатров уволился из библиотеки и вскоре, в возрасте 64 лет, вернулся в армию, на должность капельмейстера дивизии. За участие в Великой Отечественной войне награжден Орденом Красной Звезды и медалями.

- Символично, что именно рядом с Пушкинской библиотекой в 2015 году был установлен памятник двум выдающимся музыкантам, чьи имена связаны с Тамбовщиной – Василию Агапкину и Илье Шатрову, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU