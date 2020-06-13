2020-06-13T11:34:23+03:00
Общество

В Тамбовской области отремонтировали 53 двора и 13 скверов

Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 2020 года на Тамбовщине включено благоустройство 183 дворов и 110 общественных пространств. На эти цели будет направлено 284,9 миллиона рублей. Из них около 279 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Почти 6 миллионов рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.

По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, работы ведутся на 109 дворовых и 43 общественных территориях. При этом в 53 дворах и на 13 общественных пространствах они уже завершены.

- Работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств до 15 октября 2020 года, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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