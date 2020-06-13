Число заболевших коронавирусом тамбовчан достигло 3833 человек
Количество заболевших коронавирусом тамбовчан достигло на сегодняшний день, 13 июня, 3833 человек. 1863 из них выздоровели, 15 умерли.
За последние сутки болезнь выявили у 64 жителей региона. Среди заразившихся 17 мужчин и 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, а также четверо детей от 5 до 12 лет. Все они контактировали в заболевшими.
- На госпитализации находятся 431 человек, из них диагноз «пневмония» у 377 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4269 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU