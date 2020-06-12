В Котовске нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Котовске, недалеко от местного лакокрасочного завода, во время проведения земляных работ, нашли артиллерийский снаряд. О, возможно, опасном предмете, рабочие сообщили в полицию.
Прибыв на место, взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что найденный предмет - артиллерийский снаряд калибра 152 мм без взрывателя. На его корпусе имелись следы коррозии и механического воздействия, маркировка отсутствовала.
- Было принято решение о транспортировке боеприпаса в безопасное место для уничтожения, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Кроме того, саперы дополнительно обследовали прилегающую территорию.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU