В Котовске нашли артиллерийский снаряд времен войны

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:46:50+03:00

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В Котовске, недалеко от местного лакокрасочного завода, во время проведения земляных работ, нашли артиллерийский снаряд. О, возможно, опасном предмете, рабочие сообщили в полицию.

Прибыв на место, взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что найденный предмет - артиллерийский снаряд калибра 152 мм без взрывателя. На его корпусе имелись следы коррозии и механического воздействия, маркировка отсутствовала.

- Было принято решение о транспортировке боеприпаса в безопасное место для уничтожения, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Кроме того, саперы дополнительно обследовали прилегающую территорию.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU