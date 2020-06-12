В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:29:22+03:00

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12 июня стало известно, что от коронавируса в Тамбовской области умер еще один, 15-й, человек. Очередной жертвой болезни стала 81-летняя жительница Ржаксинского района. Женщину с признаками двухстороннего воспаления легких доставили в Центр лечения пневмоний, подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ей жизнь не удалось. На пятый день пребывания в больнице она скончалась.

Как сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции, пенсионерка страдала ишемией, постинфарктным кардиосклерозом, сахарным диабетом, ожирением и ранее перенесла онкологическое заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU