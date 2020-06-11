2020-06-11T17:20:51+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков и попытку дачи взятки полицейскому

Жителя Моршанского района приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанском районе 48-летнего местного жителя осудили сразу по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, и наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 «Покушение на дачу взятки».

Как установили следствие и суд, 7 февраля этого года, сотрудники полиции изъяли по месту жительства у мужчины наркотические средства и наркотикосодержащие растения. На следующий день, в кабинете полицейского, мужчина положил на его рабочий стол 15 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы откупиться. Однако от незаконного денежного вознаграждения страж порядка отказался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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