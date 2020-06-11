В Тамбовской области мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков и попытку дачи взятки полицейскому
В Моршанском районе 48-летнего местного жителя осудили сразу по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, и наркотических средств» и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 «Покушение на дачу взятки».
Как установили следствие и суд, 7 февраля этого года, сотрудники полиции изъяли по месту жительства у мужчины наркотические средства и наркотикосодержащие растения. На следующий день, в кабинете полицейского, мужчина положил на его рабочий стол 15 тысяч рублей в качестве взятки, чтобы откупиться. Однако от незаконного денежного вознаграждения страж порядка отказался.
- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU