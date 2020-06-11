2020-06-11T18:01:13+03:00
Общество

Тамбовчанки в декрете будут получать повышенное пособие на ребенка

Сумма ежемесячной выплаты выроста 3375 до 6752 рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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8 июня принят федеральный Закон № 166-ФЗ. Он предусматривает увеличение в два раза размера (с 3375 рублей до 6752 рубля) минимального ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 1,5 лет женщин в декрете.

Как отметили в управлении социальной защиты и семейной политики области, таким образом, размер пособия по уходу за первым и вторым ребенком будет одинаковый и составит 6 752 руб. Повышение коснется более полутора тысяч тамбовских семей.

Распоряжением Правительства РФ в 2020 году из резервного фонда российским регионам выделят более 8 млрд рублей на выплату повышенного пособия. В Тамбовскую область направят 48,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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