Тамбовчанина признали виновным в обрушении моста в Воронежской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:02:52+03:00

Мост обрушился во время ремонта Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В ЧП погиб один человека и еще пятеро получили травмы

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10 июня в соседней, Воронежской области, вынесли приговор главному инженеру ООО «Дорпроект» тамбовчанину Александру Смирнову. Нашего земляка признали виновным по двум уголовным статьям: причинении смерти по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Разбирательство проходило в Воронежской области, в Терновском районе которой в ноябре 2018 года обрушился мост через реку Савала.

Во время следствия и суда выяснилось, что 64-летний Смирнов, занимал должность главного инженера в организации, с которой администрация соседнего региона заключила договор на подготовку проекта для ремонта моста. Специалист разработал всю необходимую документацию. По окончании работ проект передали в департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. В ноябре 2018 года, используя документацию, подготовленную тамбовской фирмой, к реконструкции моста приступило ООО «Мостострой». Около 16 часов 21 ноября здесь вовсю велись работы, на сооружении находились работники стройфирмы, а по одной полосе продолжалось автомобильное движение.

В момент, когда по одной стороне моста двигались два груженых зерном автомобиля «МАЗ», бетонные пролеты сооружения рухнули. Оба большегруз, а также работавший на мосту строительный кран, попадали в овраг.

Бетонные сооружения не выдержали двух груженых зерном большегрузовФото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В результате этого происшествия пострадали 28-летний и 31-летний водители автомобилей, а также 4 сотрудника строительной фирмы 31, 48, 45 и 45 лет. Пострадавших доставили в больницу, где 45-летний работник ООО «Мостострой» умер. Травмы, полученные 31-летним водителем одного из грузовиков, квалифицировали как тяжкий вред здоровью. У остальных пострадавших повреждения оказались легкой и средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожало.

Во время расследования выяснилось, что главный инженер тамбовской организации допустил ошибки при подготовке проекта. Также в документации ничего не говорилось о том, чтобы запретить движение по ремонтируемому мосту или хотя бы ограничить для этого участка предельный вес автомобилей. Все это, по мнению следователей СКР Воронежской области, стало причиной ЧП. По окончании расследования дело передали в суд.

- Приговором суда сотруднику проектной фирмы назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. – Ему нельзя без разрешения менять место жительства или пребывания.

ИСТОЧНИК KP.RU