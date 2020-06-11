2020-06-11T16:43:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанку, оскорбившую полицейского, оштрафовали на пять тысяч рублей

Женщина заступалась за брата, которого стражи порядка остановили за пьяную езду
Ксения АЛЕШИНА
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В Пичаево суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

- В суде установлено, что февральским вечером 2020 года, обвиняемая, увидев, как двое сотрудников местного отделения полиции пытаются пресечь противоправные действия ее брата, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц высказала в адрес одного из полицейских выражения в неприличной форме, порочащие его честь и достоинство как представителя власти, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Приговором суда женщине назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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