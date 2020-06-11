2020-06-11T15:16:41+03:00
Происшествия

В Тамбовской области вынесли приговор виновнику пьяной аварии, в которой погибли три человека

Водитель «КамАЗа» при обгоне автобуса выехал на встречку и столкнулся с легковушкой
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Уваровского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель троих человек».

Как установил суд, в декабре прошлого года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «КамАЗ». На 12-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» он превысил скорость и попытался обогнать попутно двигающийся автобус. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным автомобилем «Лада Гранта». В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, с лишение права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на 3 года. С осужденного, в пользу потерпевших, в счет возмещения материального вреда взыскано в общей сложности почти 280 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Также суд взыскал с владельца КАМАЗА (источника повышенной опасности), которым управлял осужденный, в пользу потерпевших, в качестве компенсации морального вреда, 2 млн.100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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