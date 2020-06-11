Тамбовчанам разрешили гулять и заниматься спортом
С 12 июня в Тамбовской области снимается ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Теперь людям разрешается заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также разрешены прогулки на улице не более 2-х человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. При этом тамбовчан обязали и дальше соблюдать масочный режим.
Возобновляют свою работу все многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг области. Но прием здесь будут вести только по предварительной записи. Ранее в таком режиме работали МЦФ Тамбова и Мичуринска.
- Все остальные ограничительные меры продлены до 18 июня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU