2020-06-11T13:44:34+03:00
Общество

Тамбовчанам разрешили гулять и заниматься спортом

В области смягчили режим самоизоляции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Большинство ограничений продлеваются до 18 июняБольшинство ограничений продлеваются до 18 июня
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С 12 июня в Тамбовской области снимается ряд ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Теперь людям разрешается заниматься физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также разрешены прогулки на улице не более 2-х человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. При этом тамбовчан обязали и дальше соблюдать масочный режим.

Возобновляют свою работу все многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг области. Но прием здесь будут вести только по предварительной записи. Ранее в таком режиме работали МЦФ Тамбова и Мичуринска.

- Все остальные ограничительные меры продлены до 18 июня, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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