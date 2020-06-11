В Тамбове утонул 20-летний мужчина

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:30:48+03:00

Молодой человек пришел купаться в компании друзей Фото: СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбове, во время купания в Красненском карьере, утонул 20-летний мужчина. Погибший уроженец Узбекистана пришел на водоем вместе с приятелями 10 июня, но произошла трагедия. Тело утопленника на следующий день, 11 июня, из карьера достали водолазы.

- Обстоятельства гибели молодого человека устанавливают следователи СО по Октябрьскому району СУ СКР по Тамбовской области, проводится доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.

Напомним, в Тамбовской области сейчас действует запрет на купание даже на официальных пляжах. Красненский карьер зоной отдыха не является.

ИСТОЧНИК KP.RU