2020-06-11T14:31:26+03:00
Общество

В День города Тамбова откроется сезон фонтанов

Они будут радовать глаз жителей и гостей областного центра до самой осени
Ксения АЛЕШИНА
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Этим летом в Тамбове будут работать 19 фонтановЭтим летом в Тамбове будут работать 19 фонтановФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове, 12 июня, в День города откроется сезон фонтанов, который продлится до осени. Всего в областном центре будет функционировать 19 фонтанов. После двухлетнего перерыва откроется обновленный фонтан на площади Льва Толстого. Во время ремонта рабочие полностью заменили инженерные сети, насосы, электрооборудование. Чаша фонтана облицована гранитом, а в дорожки по периметру фонтана вмонтирована подсветка, позволяющая освещать его в вечернее время.

Одни из самых любимых фонтанов тамбовчан откроются напротив площади Музыки и моста Влюбленных. Первый состоит из пяти каскадов и оснащен красивой ночной подсветкой, а второй — веерный плавучий проекционный фонтан, на котором посредством лазерного видеопроецирования изображений на водную завесу демонстрируются не только статичные изображения, но и видеоролики.

- Еще один тамбовский фонтан, получивший народные названия «Губернский» или «Музыкальный», расположен у здания администрации Тамбовской области. В вечернее время фонтан работает в светодинамическом режиме. Мощное насосное оборудование позволяет реализовывать такие сложные гидротехнические эффекты как водные залпы, синхронные танцующие гейзеры, «хвост павлина» с высотой струй до 12 метров. Фонтан украшают 150 разноцветных светодиодных светильников, - сообщает пресс-служба городской администрации.

На севере Тамбова будут работать пешеходные фонтаны — в Парке Победы и около центра Единоборств в Радужном. По традиции, фонтаны включают в восемь часов утра и выключают в 23:00, за исключением профилактических дней. Фонтан «Губернский» по пятницам, в выходные и праздничные дни, с 18.00 до 21.30 будет работать в музыкальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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