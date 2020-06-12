Семь школьных спортзалов отремонтируют на Тамбовщине в этом году

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:26:05+03:00

На создание современных условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах выделено 18,1 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Запланированы отделка стен, замена полов, а также другие работы

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В 2020 году в Тамбовской области будут отремонтированы семь школьных спортзалов. На эти цели в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» выделено 18,1 миллиона рублей.

Так, спортзалы преобразятся в Уваровщинской школе Кирсановского района, Кочетовской школе Мичуринского района, Серповском филиале Устьинской школы Моршанского района, филиале Ржаксинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова в поселке Чакино, филиале Сосновской школы №2 в селе Вторые Левые Ламки, Рассказовском филиале Платоновской школы, Цнинской школе №2 Тамбовского района.

По информации регионального управления образования и науки, сельские школы, где будет проведен ремонт спортзалов, отбирались очень тщательно. Среди основных критериев - обучение ста и более человек; в населенном пункте, где расположена школа, должны проживать тысяча и более человек; возможность открытия в 2020 году спортивных клубов и ряд других показателей.

- Сейчас в спортивных залах шести школ проводятся демонтажные работы, отделка стен, замена полов, другие работы. Поставка оборудования запланирована на июнь – август, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU