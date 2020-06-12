2020-06-12T13:26:05+03:00
Общество

Семь школьных спортзалов отремонтируют на Тамбовщине в этом году

Запланированы отделка стен, замена полов, а также другие работы
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
На создание современных условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах выделено 18,1 миллиона рублейНа создание современных условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах выделено 18,1 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В 2020 году в Тамбовской области будут отремонтированы семь школьных спортзалов. На эти цели в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» выделено 18,1 миллиона рублей.

Так, спортзалы преобразятся в Уваровщинской школе Кирсановского района, Кочетовской школе Мичуринского района, Серповском филиале Устьинской школы Моршанского района, филиале Ржаксинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.М. Фролова в поселке Чакино, филиале Сосновской школы №2 в селе Вторые Левые Ламки, Рассказовском филиале Платоновской школы, Цнинской школе №2 Тамбовского района.

По информации регионального управления образования и науки, сельские школы, где будет проведен ремонт спортзалов, отбирались очень тщательно. Среди основных критериев - обучение ста и более человек; в населенном пункте, где расположена школа, должны проживать тысяча и более человек; возможность открытия в 2020 году спортивных клубов и ряд других показателей.

- Сейчас в спортивных залах шести школ проводятся демонтажные работы, отделка стен, замена полов, другие работы. Поставка оборудования запланирована на июнь – август, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь школьных спортзалов отремонтируют на Тамбовщине в этом году
В Котовске нашли артиллерийский снаряд времен войны
В Тамбовской области от коронавируса умер 15-й человек
Тамбовчанки в декрете будут получать повышенное пособие на ребенка
В Тамбовской области мужчину осудили за незаконный оборот наркотиков и попытку дачи взятки полицейскому
Тамбовчанку, оскорбившую полицейского, оштрафовали на пять тысяч рублей
Тамбовчанина признали виновным в обрушении моста в Воронежской области
В Тамбовской области вынесли приговор виновнику пьяной аварии, в которой погибли три человека
В День города Тамбова откроется сезон фонтанов
Тамбовчанам разрешили гулять и заниматься спортом
В Тамбове утонул 20-летний мужчина
В Тамбове перекроют часть улицы Гвардейской
В Тамбовской области официально объявили выборы губернатора
Три тамбовские школы искусств получили новые музыкальные инструменты
За сутки, 11 июня, коронавирус нашли у 68 тамбовчан
В Тамбовской области иномарка, у которой оторвалось колесо, въехала в «КамАЗ»
Три новых садика Тамбовского района начали набор детей в группы
В одну из спортивных школ Мичуринска поступит новое оборудование стоимостью более 2,5 млн рублей
Жительница Тамбовской области, незаконно торговавшая алкоголем, пыталась подкупить полицейского взяткой
В Цну под Тамбовом сбрасывали неочищенные стоки
Учителем года – 2020 стал физик из тамбовского лицея №14
В Мичуринске мужчина напал с ножом на мать
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка