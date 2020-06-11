2020-06-11T12:29:36+03:00
Общество

В Тамбове перекроют часть улицы Гвардейской

Ограничение продлится с 11 июня по 6 июля
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове с 11:00 11 июня по 6 июля будет прекращено движение транспорта по улице Гвардейской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог».

- Постановлением администрации города Дирекции городских дорог рекомендовано разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ и схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги. Выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемами. Обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове перекроют часть улицы Гвардейской
В Тамбовской области официально объявили выборы губернатора
Три тамбовские школы искусств получили новые музыкальные инструменты
За сутки, 11 июня, коронавирус нашли у 68 тамбовчан
В Тамбовской области иномарка, у которой оторвалось колесо, въехала в «КамАЗ»
Три новых садика Тамбовского района начали набор детей в группы
В одну из спортивных школ Мичуринска поступит новое оборудование стоимостью более 2,5 млн рублей
Жительница Тамбовской области, незаконно торговавшая алкоголем, пыталась подкупить полицейского взяткой
В Цну под Тамбовом сбрасывали неочищенные стоки
Учителем года – 2020 стал физик из тамбовского лицея №14
В Мичуринске мужчина напал с ножом на мать
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка