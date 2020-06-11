В Тамбове перекроют часть улицы Гвардейской

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:29:36+03:00

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В Тамбове с 11:00 11 июня по 6 июля будет прекращено движение транспорта по улице Гвардейской, на участке от улицы Васильковой до улицы Селезневской. Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ муниципальным учреждением «Дирекция городских дорог».

- Постановлением администрации города Дирекции городских дорог рекомендовано разработать схемы установки временных дорожных знаков и ограждений для обозначения участка проведения работ и схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги. Выполнить обозначение маршрутов объезда, выставить дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемами. Обеспечить освещение зоны проведения ремонтных работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU