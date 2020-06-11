В Тамбовской области официально объявили выборы губернатора

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:40:05+03:00

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11 июня состоялось внеочередное заседание Тамбовской областной Думы, участие в котором приняли 43 депутата. На повестке дня стоял вопрос о назначении выборов главы администрации региона. Напомним, в соответствии с федеральным и региональным законодательством областная Дума должна принять постановление о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Федеральным законодательством предусмотрен Единый день голосования – второе воскресенье сентября. В этом году это 13 число.

- Постановлением областной Думы выборы высшего должностного лица области назначены на 13 сентября, - сообщает пресс-служба администрации региона. - За документ единогласно проголосовали все депутаты, принимавшие участие в заседании. Постановление вступит в силу после официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU