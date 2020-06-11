За сутки, 11 июня, коронавирус нашли у 68 тамбовчан

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:12:28+03:00

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За последние сутки в Тамбовской области коронавирус выявили у 68 человек. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3704 человека. 1760 из них выздоровели, 14 умерли.

Среди новых заболевших 31 мужчина и 37 женщин в возрасте от 18 до 95 лет. Детей нет. Только один из заразившихся прибыл из другого региона, все остальные контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 426 человек, из них диагноз «пневмония» у 373 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU