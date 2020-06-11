В Тамбовской области иномарка, у которой оторвалось колесо, въехала в «КамАЗ»

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:36:29+03:00

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Страшная авария, в которой погибли два человека, произошла 10 июня в 18 часов 35 минут на 459 километре автодороги Р-22 «Каспий». Как рассказали в региональном УГИБДД, у ехавшего по трассе автомобиля «Great Wall», за рулем которого находилась 66-летняя женщина-водитель, оторвалось заднее левое колесо. Из-за этого иномарку выбросило на полосу встречного движения, где в это время ехал «КамАЗ» под управлением 29-летнего мужчины. Более того, на оторвавшееся колесо, которое лежало на дороге, налетел автомобиля «Volkswagen Passaт», под управлением 61-летнего мужчины. Эта иномарка ехала перед «КамАЗ».

- От удара грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - В результате аварии водитель и 66-летняя пассажирка автомобиля «Great Wall» от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пострадал и водитель автомобиля «КамАЗ 53212», с травмами его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

От удара грузовик вылетел в кювет и перевернулсяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Находившиеся в иномарке женщины погиблиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU