Три новых садика Тамбовского района начали набор детей в группы

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:10:02+03:00

Дошкольные учреждения находятся в селах Горелое и Стрельцы, а также деревне Красненькая

Изменить размер текста: A A

Открылась запись детей в три новых детских садика Тамбовского района. Как сообщили в управлении образования и науки области, встать в очередь на место в одном из этих дошкольных учреждений можно на региональном портале госуслуг (www.gosuslugi68.ru).

Речь идет о детском саде «Золотая рыбка», который возводится в селе Горелое. Он будет иметь физкультурно-оздоровительную направленность. Рассчитан на 50 мест. Здесь будут созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Также ждет малышей и второй корпус детского сада «Маленькая страна», который откроет двери в деревне Красненькая. В новом детском саду будет сделан акцент на патриотическое воспитание. Здесь будут созданы группы для детей от 1,5 до 6 лет, а сам садик рассчитан на 120 мест.

Завершается и строительство второго корпуса детского сада «Радуга». Его местоположение - село Стрельцы. В дошкольном учреждении приоритет отдадут развитию творческих способностей малышей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Детский сад рассчитан на 50 мест.

Как отмечают в управлении образования и науки области, каждый строящийся детский сад в регионе совершенно не похож на другие содержанием образования, для каждого предусмотрена оригинально написанная концепция. Она отражается не только в наполнении программ, но и в оформлении помещений детсада, в закупке оборудования, под нее подбираются педагогические кадры.

По данным областной администрации, в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU