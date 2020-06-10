2020-06-10T18:10:02+03:00
Общество

Три новых садика Тамбовского района начали набор детей в группы

Дошкольные учреждения находятся в селах Горелое и Стрельцы, а также деревне Красненькая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Открылась запись детей в три новых детских садика Тамбовского района. Как сообщили в управлении образования и науки области, встать в очередь на место в одном из этих дошкольных учреждений можно на региональном портале госуслуг (www.gosuslugi68.ru).

Речь идет о детском саде «Золотая рыбка», который возводится в селе Горелое. Он будет иметь физкультурно-оздоровительную направленность. Рассчитан на 50 мест. Здесь будут созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет.

Также ждет малышей и второй корпус детского сада «Маленькая страна», который откроет двери в деревне Красненькая. В новом детском саду будет сделан акцент на патриотическое воспитание. Здесь будут созданы группы для детей от 1,5 до 6 лет, а сам садик рассчитан на 120 мест.

Завершается и строительство второго корпуса детского сада «Радуга». Его местоположение - село Стрельцы. В дошкольном учреждении приоритет отдадут развитию творческих способностей малышей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Детский сад рассчитан на 50 мест.

Как отмечают в управлении образования и науки области, каждый строящийся детский сад в регионе совершенно не похож на другие содержанием образования, для каждого предусмотрена оригинально написанная концепция. Она отражается не только в наполнении программ, но и в оформлении помещений детсада, в закупке оборудования, под нее подбираются педагогические кадры.

По данным областной администрации, в 2020 году будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три новых садика Тамбовского района начали набор детей в группы
В одну из спортивных школ Мичуринска поступит новое оборудование стоимостью более 2,5 млн рублей
Жительница Тамбовской области, незаконно торговавшая алкоголем, пыталась подкупить полицейского взяткой
В Цну под Тамбовом сбрасывали неочищенные стоки
Учителем года – 2020 стал физик из тамбовского лицея №14
В Мичуринске мужчина напал с ножом на мать
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Котовске прокуратура добилась блокировки более 40 экстремистских сайтов
На создание дополнительных мест в частных детских садах Тамбовской области направят 6,7 млн рублей
В Тамбовской области мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля
На семи улицах Тамбова временно отключат свет
Александру Боднару присвоили звание «Почетный гражданин города Тамбова»
В Мичуринске приступили к реконструкции футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадионе «Олимп»
Мужчина, который в 2014 году расправился с идущей в церковь тамбовчанкой, получил 12,5 лет колонии
С 23 июня тамбовчане смогут улететь в Крым
За прошедший спортивный сезон 22 тамбовчанина получили звания «Мастер спорта России»
На перекрестке Тамбова произошла авария, в которой пострадали два человека
В Тамбовской области коронавирусом заболела 10-месячная девочка
Тамбовчане отметят День города в онлайн-формате
В Тамбовской области женщину, до смерти избившую приятеля своего гражданского мужа, ждет суд
В Тамбове произойдет очередное отключение света
В Тамбовской области выявили еще одну вспышку бруцеллеза
В Тамбове изменилось расписание некоторых автобусов и троллейбусов
«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильное начисление платежей горожанам
Футболисты «Тамбова» продолжают готовиться к возобновлению сезона РПЛ
В Тамбове косметолог изуродовала лицо клиентке
«Пушкинский диктант» написали больше тысячи тамбовчан