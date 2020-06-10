2020-06-10T17:30:04+03:00
Общество

В Цну под Тамбовом сбрасывали неочищенные стоки

Ответственность за нарушение понесло местное муниципальное предприятие
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Нарушители заплатят крупный штрафНарушители заплатят крупный штраф
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Стали известны результаты проверки, которую провело Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора в отношении муниципального предприятия «Цнинский хозяйственный центр». МУП занимается сбором и очисткой сточных вод в селе Бокино. Выяснилось, что в Цну после такой «очистки» попадали грязные сточные воды. Анализ показал превышение показателей по нитрит-иону в 132 раза, биохимическому потреблению кислорода в 27,5 раз, нитрат-иону в 1,7 раз, фосфат-иону в 19,6 раз, железу в 8 раз и меди в 5,5 раза.

- По итогам проверки Росприроднадзор вынес постановления о привлечении юридического и должностного лица МУП «Цнинский хозяйственный центр» к ответственности по ст. 8.1, 8.5,7.6 КоАП РФ и назначил штрафы на общую сумму 105 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Также специалисты подсчитают причиненный реке ущерб и обяжут МУП возместить его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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