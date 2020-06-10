2020-06-10T16:49:54+03:00
Общество

Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка

Рассмотрение кредитной заявки онлайн занимает не более двух минут, нужна лишь дебетовая карта Сбербанка
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Сервис кредитования «Покупай со Сбербанком» и компания re:Store, крупнейшая сеть магазинов и сервисных центров техники Apple в России, объявляют о старте сотрудничества в сфере онлайн-кредитования клиентов.

Чтобы приобрести товар в кредит, в официальном приложении или на сайте https://www.re-store.ru/ клиенту необходимо выбрать способ оплаты «Покупай со Сбербанком». После этого он переходит в Сбербанк Онлайн, где проверяет предзаполненную анкету и отправляет кредитную заявку. Ее рассмотрение занимает не более двух минут.

Таким образом, все проходит онлайн — без бумаг и визита в банк. Единственное, что нужно для оформления кредита, — дебетовая карта Сбербанка. При этом на скорость доставки товара его покупка в кредит не влияет.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк:

«К нашему сервису онлайн-кредитования подключаются всё больше новых партнеров. Это означает, что у наших клиентов появляется еще больше возможностей приобретать товары в кредит, причем процесс мало чем отличается от обычной покупки, занимая всего пару минут. Удобство, скорость и безопасность — таковы ключевые особенности всех наших цифровых продуктов, и именно они лучше всего характеризуют сервис "Покупай со Сбербанком"».

Расим Лемберанский, директор сети магазинов re:Store:

«В своей основе бренд re:Store содержит стремление к инновациям и новым, современным подходам, превосходящим ожидания наших покупателей. Сегодня мы предлагаем нашим клиентам новый способ покупки товаров в кредит – «Покупай со Сбербанком». Благодаря этому сервису клиенты могут безопасно и удобно приобрести любой товар, потратив на это не более пары минут. Мы ценим доверие наших клиентов и уверены в том, что они оценят сервис по достоинству».

ИСТОЧНИК KP.RU

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