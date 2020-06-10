В одну из спортивных школ Мичуринска поступит новое оборудование стоимостью более 2,5 млн рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:00:23+03:00

Туда закупят тренажеры и татами для занятий дзюдо

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В этом году одна из самых молодых спортивных школ области - СШОР №4 «Мичуринск» пополнится новым спортивным инвентарем. По информации регионального управления по физической культуре и спорту, на эти цели выделено более 2,5 миллиона рублей.

- Средства направят на приобретение инвентаря для общей физической подготовки и для специальной физической подготовки. В частности, планируется купить различные тренажеры и татами для занятий дзюдо. Новое спортивное оборудование позволит более качественно проводить тренировочные занятия, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Спортивная школа олимпийского резерва №4 «Мичуринск» была создана в 2017 году. Она готовит спортсменов по трем видам спорта - дзюдо, волейбол и легкая атлетика. Под руководством опытных тренеров там занимаются около 200 юных жителей наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU