Три тамбовские школы искусств получили новые музыкальные инструменты

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:01:51+03:00

В учреждения поступили флейты, трубы, саксофоны, кларнеты и многое другое

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В рамках нацпроекта «Культура» три школы искусств Тамбовской области получили новые музыкальные инструменты. Это Знаменская детская школа искусств, детская школа искусств города Уварово и Кочетовская детская школа искусств Мичуринска.

Кочетовская детская школа искусств получила 22 единицы духовых музыкальных инструментов: флейты, трубы, саксофоны, кларнеты и другие инструменты, стоимостью 2,3 млн рублей.

Детские школы искусств Знаменского района и города Уварово пополнились ударными инструментами. Туда поступили наборы барабанов на общую стоимость 226 тысяч рублей. В скором времени в оба учреждения поступят оркестровые музыкальные тарелки стоимостью 32 тысяч рублей.

- В прошлом году сразу 6 из 36 школ искусств обновили свою материально-техническую базу. Приобретено 345 музыкальных инструментов. Эта работа будет продолжена в 2021 и 2023 годах. В 2021 году обновят свою материально-техническую базу Тамбовский колледж искусств и 4 школы искусств, - сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU