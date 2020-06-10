Учителем года – 2020 стал физик из тамбовского лицея №14

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:15:07+03:00

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В Тамбове в онлайн-формате прошло торжественное закрытие XXX юбилейного регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». По итогам всех испытаний победу присудили Сергею Юдакову, который работает в лицее №14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина.

- 31 педагог на протяжении нескольких месяцев доказывал свое право называться лучшим в профессии. Марафон творческих испытаний стартовал в феврале. Конкурсанты прошли очно-заочный тур, где представляли инновационный педагогический опыт в формате методического портфолио. Они презентовали свой опыт использования электронных образовательных ресурсов в сети интернет, делились своим мнением об учителе новой формации, преподавателе школы будущего, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Затем учителей ждали несколько конкурсных мероприятий очного этапа с применением цифровых образовательных ресурсов в онлайн-формате.

Теперь учителю физики предстоит защитить честь Тамбовщины на Всероссийском финале конкурса. Сергей Юдаков удостоен гранта главы администрации области, а также памятного знака «Золотая капля», учрежденного в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU