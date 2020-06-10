Жительница Тамбовской области, незаконно торговавшая алкоголем, пыталась подкупить полицейского взяткой

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:45:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рассказовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 14 мая этого года, женщина в надежде избежать административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем в кабинете участкового передала ему 11 тысяч рублей в качестве взятки. Однако страж порядка отказался от денег.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU