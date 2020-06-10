В Мичуринске мужчина напал с ножом на мать

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:00:35+03:00

Между родственниками возник конфликт, который чуть не закончился трагедией

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Мичуринские полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который угрожал убийством собственной матери. Выяснилось, что между ними произошел конфликт, во время которого сын напал на 63-летнюю родительницу с ножом. Однако позже мужчина успокоился. Спустя время пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

- Злоумышленник дал признательные показания в отделе полиции. Нож в качестве вещественного доказательства был изъят, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Как оказалось, задержанный уже имел проблемы с законом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU