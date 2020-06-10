На создание дополнительных мест в частных детских садах Тамбовской области направят 6,7 млн рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:29:50+03:00

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В этом году Тамбовской области выделили из федерального бюджета 6,7 миллиона рублей на создание дополнительных мест в частных детских садах региона для детей от 1,5 до 3 лет. На эти деньги будет создано 56 дополнительных мест.

- Сейчас проводится работа с потенциальными кандидатами на открытие частных групп, прорабатываются механизмы предоставления субсидий представителям негосударственного сектора и выравнивания родительской платы наравне с муниципальными образовательными организациями, - отметили в региональном управлении образования и науки.

Всего же за пять лет на Тамбовщине планируется создать 86 групп в частных организациях. На сегодняшний день в регионе работают четыре частных детских сада, в которых получают дошкольное образование 108 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU