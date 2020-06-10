В Котовске прокуратура добилась блокировки более 40 экстремистских сайтов

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:44:27+03:00

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В текущем году прокуратура города Котовска добилась блокировки информационных ресурсов, на которых содержались экстремистские материалы.

Всего прокуроры выявили более подобных 40 сайтов. Соответствующие уведомления об этом были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

- Указанные сайты внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено и доступ к ним ограничен, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU