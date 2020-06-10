В Тамбовской области мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство приятеля

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:01:02+03:00

Он нанес ему смертельный удар ножом в грудь

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В Сампурском районе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как установил суд, в феврале этого года обвиняемый вместе с хозяином квартиры, у которого он проживал, и двумя знакомыми распивали спиртные напитки. Во время разговоров между ним и одним из мужчин произошел словесный конфликт из-за разногласий во взглядах по вопросам отбывания наказания в местах лишения свободы.

- Разозлившись, обвиняемый нанес мужчине удар кухонным ножом в область груди, причинив проникающее ранение, с повреждением внутренних органов, сопровождавшееся внутренним и наружным кровотечением. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острого малокровия внутренних органов, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Тамбовской области, приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU