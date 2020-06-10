2020-06-10T13:20:06+03:00
Происшествия

Мужчина, который в 2014 году расправился с идущей в церковь тамбовчанкой, получил 12,5 лет колонии

49-летнюю женщину смертельно избили, второго участника нападения до сих пор не установили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове вынесли приговор 27-летнему жителю областного центра, который больше 5 лет назад совершил нападение на 49-летнюю женщину.

На следствии и в суде установили, что утром 23 ноября 2014 года мужчина со своим приятелем, личность которого до сих пор не установили, встретили под путепроводом на пересечении улиц Елецкая и Октябрьская города Тамбова идущую в церковь 49-летнюю женщину и избили ее. От полученных травм головы несчастная скончалась на месте.

При этом цель нападения осталась непонятной: ничего из личных вещей и ценностей несчастной мужчины не взяли.

Помимо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нападавшего, который в итоге предстал перед судом, обвинили еще и в незаконном обороте наркотических средств бесконтактным способом.

- В ходе следствия и судебного заседания мужчина вины не признавал, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Несмотря на это, были получены неопровержимые доказательства того, что именно он совершил это преступление, среди которых - заключения экспертиз, в том в числе генетических по следам крови с одежды жертвы, грамотно обнаруженным криминалистами в ходе осмотра места происшествия, показания свидетелей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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