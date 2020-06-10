На семи улицах Тамбова временно отключат свет

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:20:54+03:00

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По информации пресс-службы городской администрации,11 июня в областном центре отключат свет на семи улицах из-за аварийно-восстановительных работ, которые проведет АО «ОРЭС - Тамбов»

Электричества временно не будет по следующим адресам

с 9.00 до 11.30

- ул. Советская, д. 161;

- ул. Чичканова, д. 55;

- ул. Володарского, д. 12;

с 8.30 до 15.30

- ул. Н.Северная, д. 17-49;

- ул. Тургенева, д. 41-53;

- ул. К.Маркса, д. 340-379;

- ул. Павлова, д. 4-16.

ИСТОЧНИК KP.RU