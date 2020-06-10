2020-06-10T14:41:40+03:00
Общество

Александру Боднару присвоили звание «Почетный гражданин города Тамбова»

Для решения этого вопроса гордума собралась на внеочередное заседание
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Александр БоднарАлександр БоднарФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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На 71-ом внеочередном заседании Тамбовской городской Думы, которое состоялось 10 июня, депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы присвоить тамбовчанину, ветерану Великой Отечественной войны Александру Николаевичу Боднару звание «Почетный гражданин города Тамбова».

Александр Николаевич Боднар родился 24 июня 1918 года на Украине, в селе Горчична в крестьянской семье. В 1938 году он стал курсантом Харьковского военного авиационного института. После окончания ХВАУ был направлен для службы в Воронеж, где в должности штурмана встретил начало войны.

За годы Великой Отечественной войны Александр Николаевич совершил 300 боевых вылетов, в том числе 60 вылетов за период битвы под Сталинградом.

За свою службу в годы войны Александр Николаевич Боднар награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды; медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».

- 24 июня 1945 года Александр Николаевич стал участником первого Парада Победы в Москве, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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