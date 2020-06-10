2020-06-10T12:40:21+03:00
Общество

С 23 июня тамбовчане смогут улететь в Крым

Авиарейсы будут отправляться четыре раза в неделю
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 23 июня и по конец октября самолеты из Тамбова в Симферополь будут летать четыре раза в неделю по вторникам, средам, четвергам, воскресеньям. Решение об увеличении количества авиарейсов между регионами принято с учетом итогов прошлогоднего сезона летних отпусков. Рейсы выполняет авиакомпания «Руслайн».

- Частота полетов в Крым запланирована с учетом опыта прошлого лета, когда направление в Крым было особенно востребовано гражданами и зачастую самолет, а это канадский Bombardier CRJ 100 или 200, не мог вместить всех желающих отдохнуть на море, - поясняют в управлении автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. - С учетом планов руководства республики Крым с 15 июня снимаются ограничения, введенные в связи с коронавирусом, включая обязательную обсервацию для приезжих из других регионов.

Расписание авиарейсов и стоимость билетов возможно уточнять на сайте АК «Руслайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

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