На перекрестке Тамбова произошла авария, в которой пострадали два человека

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:11:25+03:00

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Авария, в которой пострадали два человека, произошла 9 июня в 13 часов 10 минут на перекрестке улиц Бориса Васильева и Тулиновской. По данным регионального УГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «Great Wall» выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с автомобилем «ВАЗ- 2112» под управлением 32-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

- В результате аварии травмы получил 58-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2112», его доставили в больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области. – 73-летняя пассажирка автомобиля «Great Wall» обратилась в лечебное учреждение самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU