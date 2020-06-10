В Тамбовской области коронавирусом заболела 10-месячная девочка

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:26:34+03:00

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Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло на сегодняшний день, 10 июня, 3636 человек. Из них 1648 выздоровели, 14 умерли.

За последние сутки инфекцию выявили у 67 человек, среди которых 27 мужчин и 33 женщины в возрасте от 21 до 85 лет, а также 7 детей - девочки от 10 месяцев до 15 лет. Все заразившиеся контактировали с больными.

- В больницах сейчас находятся 422 человека, из них диагноз «пневмония» у 367 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4235 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU