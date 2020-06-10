Тамбовчане отметят День города в онлайн-формате

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:40:28+03:00

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В этом году тамбовчане 12 июня впервые отметят День города в онлайн-формате. Однако организаторы обещают, что из-за этого праздник будет не менее ярким и запоминающимся. Как сообщает пресс-служба городской администрации, они подготовили для жителей областного центра конкурсы и акции, так что скучать им не придется.

Накануне Дня города, 11 июня, в 11:00 стартует городское виртуальное соревнование «Дети. Тамбов. Россия», которое пройдет на странице Центра дополнительного образования детей в сети «ВКонтакте». Тамбовским школьникам предлагают решить игровые задания в определенном порядке и собрать ключевую фразу. Выиграет тот, кто справится с заданием быстрее всех.

Кроме того, в областном центре запущен ряд флешмобов, приуроченных к Дню города. Они продлятся вплоть до 12 июня. Так, для участия во флешмобе «Я - часть своей страны!» нужно снять короткое видео с российским триколором в руках, начав со слов: «Я - часть своей страны, и …». В ролике можно рассказать о своих достижениях, добрых делах и оставить пожелания. Видео необходимо выложить в соцсетях с хештегами #ЯЧастьСвоейСтраны, #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь, #ДеньРоссии, #МолодежнаяПолитикаГородаТамбова, #АдминистрацияГородаТамбова, #ЯЛюблюТмб, #ТамбовМолодой, #ЯЛюблюТамбов. Организаторы соберут все ролики в одно видео, главная задача которого показать, что успех целой страны складывается из достижений каждого человека.

Также в областном центре проходит молодежный проект «За что ты любишь Тамбов», к участию в котором приглашаются школьники, студенты и активная, рабочая молодежь. Организаторы предлагают снять видео (до 20 секунд), которое начинается со слов: «Я люблю Тамбов за…..». Автору ролика необходимо наглядно продемонстрировать то, что именно дорого и близко в Тамбове: семья, любимые места отдыха, красивые виды и т.д. Разместить свое видеопризнание нужно в социальных сетях с хештегами #ДеньГорода, #Тамбов384, #Тамбову384, #МолодежнаяПолитикаГородаТамбова, #АдминистрацияГородаТамбова, #ЯЛюблюТмб, #Тамбов, #ТамбовМолодой, #ЯЛюблюТамбов.

Ко Дню города лучшие признания в любви к Тамбову смонтируют в единый видеоролик. Так же как и видео флешмоба «Я - часть своей страны!», признания будут размещены в группе «ВКонтакте» Дома молодежи, на странице комитета по молодежной и социальной политике, физической культуре и спорту администрации города Тамбова на «Фейсбуке», в сообществе #домаинтереснотмб и в группе «ВКонтакте» Союза детских организаций.

А 12 июня завершится конкурс молодежных проектов «Город будущего», в рамках которого каждому молодому тамбовчанину предлагается поделиться своими идеями преображения города Тамбова в любом направлении: от его внешнего облика до изменений в социальной, экономической, культурной, спортивной и других сферах. Заявки принимаются на почту: omp-tambov@mail.ru, оставить их можно до 12 июня. Итоги конкурса подведут на праздновании Дня молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU