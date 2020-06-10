В Мичуринске приступили к реконструкции футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадионе «Олимп»

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:01:32+03:00

На эти цели потратят около 44 миллионов рублей

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В этом году в Мичуринске в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» проведут реконструкцию футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадионе «Олимп». Работы обойдутся примерно в 44 миллиона рублей. Денежные средства были выделены из бюджета Тамбовской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, также в наукограде подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который включает в себя залы для занятий игровыми видами спорта и танцами, борьбой, и тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU