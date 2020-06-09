В Тамбовской области женщину, до смерти избившую приятеля своего гражданского мужа, ждет суд

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:20:58+03:00

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В Инжавинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, вечером 7 апреля этого года, обвиняемая в поисках сожителя пришла домой к односельчанину. Она увидела там компанию мужчин, среди которых был и ее гражданский муж. Женщина стала на него ругаться, и в этот момент один из приятелей супруга оскорбительно выразился в ее адрес. Накинувшись на своего обидчика, обвиняемая избила его. Ночью 43-летний потерпевший скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU