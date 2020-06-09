2020-06-09T18:11:39+03:00
Общество

В Тамбове произойдет очередное отключение света

Без электричества останутся жители восьми улиц и СНТ по Рассказовскому шоссе
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ 10 июня в областном центре произойдет очередное отключение света. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подача электроэнергии потребителям будет временно прекращена по следующим адресам:

9.00 до 11.30

- ул. Советская, д. 161;

- ул. Чичканова, д. 55;

- ул. Володарского, д. 12;

с 14.00 до 16.30:

- ул. Гастелло, д. 34;

- ул. Гагарина, д. 141 А;

- ул. Н. Стремянная, д. 3,3А,4,4А,6;

- ул. Лесная, д.38-54;

- ул. Орловская, д. 23-56

с 9.00 до 15.00

-СНТ по Рассказовскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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