В Тамбове произойдет очередное отключение света
Без электричества останутся жители восьми улиц и СНТ по Рассказовскому шоссе
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В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» аварийно-восстановительных работ 10 июня в областном центре произойдет очередное отключение света. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подача электроэнергии потребителям будет временно прекращена по следующим адресам:
9.00 до 11.30
- ул. Советская, д. 161;
- ул. Чичканова, д. 55;
- ул. Володарского, д. 12;
с 14.00 до 16.30:
- ул. Гастелло, д. 34;
- ул. Гагарина, д. 141 А;
- ул. Н. Стремянная, д. 3,3А,4,4А,6;
- ул. Лесная, д.38-54;
- ул. Орловская, д. 23-56
с 9.00 до 15.00
-СНТ по Рассказовскому шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU