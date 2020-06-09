В Тамбовской области выявили еще одну вспышку бруцеллеза

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:00:19+03:00

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает об очередной вспышке бруцеллеза крупного рогатого скота. Ранее инфекцию обнаружили укоров из хозяйства села Красносвободное Тамбовского района. Там заболели девять животных. Сейчас бруцеллез подтвердился у 15 коров, принадлежавших фермеру из села Сурава Тамбовского района.

- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов заболевания и оздоровлению хозяйств, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В ведомстве напоминают, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU