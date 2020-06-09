В Тамбовской области выявили еще одну вспышку бруцеллеза
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает об очередной вспышке бруцеллеза крупного рогатого скота. Ранее инфекцию обнаружили укоров из хозяйства села Красносвободное Тамбовского района. Там заболели девять животных. Сейчас бруцеллез подтвердился у 15 коров, принадлежавших фермеру из села Сурава Тамбовского района.
- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов заболевания и оздоровлению хозяйств, - сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
В ведомстве напоминают, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU