«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильное начисление платежей горожанам
По постановлению прокуратуры АО «Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на крупную сумму. Напомним, горожане жаловались, что при наличии счетчиков плату за воду и водоотведение в апреле им начислили по нормативу. По этому факту в прокуратуре Октябрьского района провели проверку. Выяснилось, что филиал АО «ТКС» при принятии решения о переводе расчетно-кассового обслуживания населения непосредственно в АО «ТСК» (до 01.03.2020 такое обслуживание осуществлялось ТОГУП «Единый расчетный центр»), допустило нарушения требований Жилищного кодекса Российской Федерации.
- За допущенные нарушения законодательства о ценообразовании прокуратура возбудила в отношении акционерного общества дело об административном правонарушении по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразование), по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU