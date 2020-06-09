2020-06-09T17:20:04+03:00
Общество

«Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неправильное начисление платежей горожанам

При наличии счетчиков, счета за воду людям выставили исходя из нормативов, что нарушает закон
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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По постановлению прокуратуры АО «Тамбовские коммунальные системы» оштрафовали на крупную сумму. Напомним, горожане жаловались, что при наличии счетчиков плату за воду и водоотведение в апреле им начислили по нормативу. По этому факту в прокуратуре Октябрьского района провели проверку. Выяснилось, что филиал АО «ТКС» при принятии решения о переводе расчетно-кассового обслуживания населения непосредственно в АО «ТСК» (до 01.03.2020 такое обслуживание осуществлялось ТОГУП «Единый расчетный центр»), допустило нарушения требований Жилищного кодекса Российской Федерации.

- За допущенные нарушения законодательства о ценообразовании прокуратура возбудила в отношении акционерного общества дело об административном правонарушении по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразование), по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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