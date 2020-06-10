За прошедший спортивный сезон 22 тамбовчанина получили звания «Мастер спорта России»

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:00:43+03:00

Документы еще десяти наших спортсменов находятся на рассмотрении в Минспорте России Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

И, возможно, в скором времени его будут удостоены еще 10 человек

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По информации регионального управления по физической культуре и спорту, за прошедший спортивный сезон 22 тамбовских спортсмена показали отличные результаты на соревнованиях и удостоились звания «Мастер спорта России». На рассмотрении в Министерстве спорта РФ также находятся документы еще десяти человек.

- Нормативы для присвоения мастерского звания тамбовчане выполняли на турнирах, первенствах и чемпионатах страны. Большинство присвоенных в этом году званий приходится на представителей различных видов единоборств – бокса, дзюдо, самбо, киокусинкай карате, тхэквондо. Например, среди новоиспеченных мастеров спорта - действующие вице-чемпионка и чемпионка России по тхэквондо Елена Ким и Мария Улыбышева, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Соответствующее удостоверение «Мастер спорта России» по итогам выступления в сезоне 2019-2020 года также получили спортивные гимнасты, пауэрлифтеры, борцы греко-римского стиля, представители радиоспорта и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU